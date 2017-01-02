عاجل: صورة جديدة أكثر وضوحا للإرهابي الذي نفذ اعتداء اسطنبول 

عاجل: قوات الأمن التركية تنشر صورة جديدة أكثر وضوحا للإرهابي الذي نفذ اعتداء اسطنبول وراح ضحيته 39 شخص وعشرات الجرحى. وكان نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، اعلن أن سلطات البلاد قريبة من تحديد هوية منفذ الهجوم الدامي في ملهى “رينا” الليلي في اسطنبول. العالم- تركيا ونقلت رويترز، الاثنين 2 أقراء المزيد من المصدر