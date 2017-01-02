عاجل من تركيا: قوات الأمن تصيب شخصا حاول الهروب وتعتقل آخر كان برفقته خلال حملة أمنية ضد مشتبهين في اعتداء سطنبول الإرهابي بحي زيتونبورنو باسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة أقراء المزيد من المصدر