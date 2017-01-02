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عاجل.. نجاة مفتي السنة في العراق مهدي الصميدعي من انفجار 

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

عاجل.. نجاة مفتي السنة في العراق مهدي الصميدعي من انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه غربي بغداد ومقتل 5 أشخاص. موقع “سيدر نيوز” اللبناني يقدم لكم اهم واخر الاحداث والأخبار على الساحة اللبنانية، العربية والعالمية لحظة بلحظة، كذلك اخر اخبار الرياضة اللبنانية، العربية والعالمية والمنوعات، كذلك نقدم لكم الاخبار العاجلة من أقراء المزيد من المصدر

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