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قطع طريق ضهر البيدر مؤقتاً بالاتجاهين بسبب انزلاق بعض السيارات مما سبب بازدحام مروري

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

قطع طريق ضهر البيدر مؤقتاً بالاتجاهين بسبب انزلاق بعض السيارات مما سبب بازدحام مروري أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة أقراء المزيد من المصدر

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