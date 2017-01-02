وزير خارجية إيران الأسبق يكشف علاقاتها بإسرائيل وأمريكا

كشف أول وزير خارجية لإيران بعد نجاح الثورة الإيرانية إبراهيم يزدي، عن تفاصيل مثيرة للعلاقات الإيرانية الأمريكية والعلاقات الإيرانية الإسرائيلية، خلال لقاء خاص مع وكالة “فارس” الإيرانية. وحول قضية زيارة الوفد السياسي الأمريكي الذي بعثه الرئيس الأمريكي لطهران بقيادة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مك فارلين أو ما أقراء المزيد من المصدر