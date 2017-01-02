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‏طريق اللقلوق – العاقورة مقطوعة بسب تكوّن طبقة من الجليد‏طريق المنيطرة – حدث بعلبك مقطوعة‏⁧‫

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

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