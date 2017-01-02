4 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة ومركبة على الطريق الممتد من مستديرة السفارة الكويتية باتجاه الرحاب أخبار قد تهمكاحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةمقتل مواطن صدماً في دورسجريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الكحالة باتجاه الجمهور و حركة المرور كثيفة في المحلةالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في أقراء المزيد من المصدر
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