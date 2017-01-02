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‏4 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة ومركبة على الطريق الممتد من مستديرة ⁧‫السفارة الكويتية‬⁩ باتجاه ⁧‫الرحاب‬⁩

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

‏4 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنة ومركبة على الطريق الممتد من مستديرة ⁧‫السفارة الكويتية‬⁩ باتجاه ⁧‫الرحاب‬⁩ أخبار قد تهمكاحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةمقتل مواطن صدماً في دورس‏جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫الكحالة‬⁩ باتجاه ⁧‫الجمهور‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلةالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في أقراء المزيد من المصدر

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