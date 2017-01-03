السعودية: السجن ١٣ عاماً لسعودي التحق بتنظيمات “نهر البارد” في لبنان

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن 13 عاماً بحق متهم (سعودي الجنسية) بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير المعين ، واجتماعه بعدد من حملة ذلك المنهج وذوي التوجهات المنحرفة. وتضمنت الاتهامات انضمام المدان لتنظيم أقراء المزيد من المصدر