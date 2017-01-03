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السعودية: السجن ١٣ عاماً لسعودي التحق بتنظيمات “نهر البارد” في لبنان

Posted by on January 3, 2017 0 Comment

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن 13 عاماً بحق متهم (سعودي الجنسية) بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير المعين ، واجتماعه بعدد من حملة ذلك المنهج وذوي التوجهات المنحرفة. وتضمنت الاتهامات انضمام المدان لتنظيم أقراء المزيد من المصدر

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