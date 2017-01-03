الشرطة الإيطالية تفرق احتجاجات اندلعت إثر وفاة لاجئة

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تفريق احتجاجات وأعمال شغب اندلعت بجوار مركز اللجوء “كونيتا” بمحيط مدينة البندقية “شمال”، وذلك على خلفية وفاة لاجئة من ساحل العاج. وذكرت صحيفة “إيل سولي 24 أوري” الإيطالية أنَّ حادثة وفاة لاجئة “25 عامًا”، أججت مشاعر الغضب لدى نزلاء المركز، وسط اتهامات بتباطؤ المستشفى بالحضور أقراء المزيد من المصدر