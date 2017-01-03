خبير أمنى: صاحب محل الخمور “مش بتاع حريم”.. وحادث ذبحه إرهابي

علق اللواء مجدي بسيوني الخبير الأمني، على واقعة ذبح لمعي يوسف، صاحب محل خمور بالإسكندرية أمام عينيه، على يد مجهول، أمس الإثنين. وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور”،”الراجل في حالة ومش بتاع حريم وربما يكون هناك خطأ آخر، وهذا يعطى ترجيح أقراء المزيد من المصدر