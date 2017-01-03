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عاجل: غارات روسية بقنابل عنقودية على قرية الشغور في ريف إدلب الغربي

Posted by on January 3, 2017 0 Comment

عاجل: غارات روسية بقنابل عنقودية على قرية الشغور في ريف إدلب الغربي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين أقراء المزيد من المصدر

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