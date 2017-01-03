عاجل من السعودية : تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون للمملكة أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلد فنانون يودّعون الـ 2016… فماذا عن الرقم 7؟الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة أقراء المزيد من المصدر
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