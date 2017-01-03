قاتل دونالد ترامب.. قال للقاضي: قتلته بإطلاق النار عن قصد وأنا فخور

ادّعى رجل أمريكي من ولاية نيويورك متهم بقتل سائق سيارة “طرود وبضائع”، أمام المحكمة أنه قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووقعت الجريمة في مواقف السيارات خارج شركة “وول مارت” لمبيعات التجزئة. وقال الرجل ويدعى جوستين باركلي (38 عامًا) من إيثاكا، إنه كان يعرف المكان الذي كان يوجد فيه الرئيس المنتخب أقراء المزيد من المصدر