يوسف خليل: العلاقة التاريخية مع السعودية وانتماء لبنان يوجبان على عون بدء زيارته عربياً

الانباء – زينة طبارة رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب د.يوسف خليل أن ليس أمام الحكومة أي مستحيل في إيجاد الحلول للملفات الشائكة والمعقدة وفي مقدمها قانون الانتخاب، وان لا ضرر في أن تأتي هذه الحلول عن طريق التسويات والتفاهمات بين مختلف القوى السياسية انطلاقا من وجوب تلاقي الجميع في أقراء المزيد من المصدر