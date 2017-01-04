الآلاف يُشيّعون الشابّة ليان ناصر ضحية عملية إسطنبول

ودّعت جماهير غفيرة من مدينة الطيرة والداخل الفلسطينيّ، أمس الثلاثاء، المرحومة ليان ناصر (19 عامًا) ضحية الهجوم الإرهابيّ في إسطنبول. وانطلقت الجنازة من منزل المرحومة وسط أجواء الحسرة والألم، إلى مسجد عمر بن الخطاب حيث أدى المصلون صلاة الجنازة على الفقيدة، ومن ثم توجهوا إلى المقبرة، ووري جثمان الفقيدة الثرى أقراء المزيد من المصدر