بالفيديو من المغرب.. دخول جثمان زينب ضحية هجوم اسطنبول إلى منزلها  بالزغاريد

مباشرة بعد وصول سيارة نقل الأموات ، التي نقلت زينب.أ ضحية الهجوم الارهابي باسطنبول التركية ، جرى ادخال جثمانها الى داخل منزل أسرتها ببني ملال بالزغاريد والبكاء والحزن الشديد . الضحية حسب أسرتها كانت متزوجة بشاب كويتي قيل أنه هو الاخر أصيب في الحادث الارهابي . وجرى دفن الضحية الملالية أقراء المزيد من المصدر