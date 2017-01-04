مباشرة بعد وصول سيارة نقل الأموات ، التي نقلت زينب.أ ضحية الهجوم الارهابي باسطنبول التركية ، جرى ادخال جثمانها الى داخل منزل أسرتها ببني ملال بالزغاريد والبكاء والحزن الشديد . الضحية حسب أسرتها كانت متزوجة بشاب كويتي قيل أنه هو الاخر أصيب في الحادث الارهابي . وجرى دفن الضحية الملالية أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » بالفيديو من المغرب.. دخول جثمان زينب ضحية هجوم اسطنبول إلى منزلها بالزغاريد
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