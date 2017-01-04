بلال الزين :”لن يزول هذا الجهل والطائفية إلا بعد أن نطوي صفحة الجيل الذي إفتعل هذا الموضوع”

حل الملحن والموزع الموسيقي بلال الزين ضيفاً على برنامج “نجوم وأسرار” الذي يعده ويقدمه الإعلامي جوزيف بو جابر عبر إذاعة لبنان 98,1 و98,5. تحدث بلال عن طفولته وقال :”ولدت في بيروت ، من عائلة متوسطة الحال ، والدي كان يحب الموسيقى كثيراً ، وبزمنه كانت بيئته ترفض أن يدخل المجال أقراء المزيد من المصدر