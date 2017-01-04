تعيين كريدية مديرا عاما لاوجيرو والايوبي للاستثمار والصيانة في الاتصالات وتأجيل بند المعاينة

تم تعيين عماد كريدية مديرا عاما ل”اوجيرو”، كما تم تعيين باسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. وتمت الموافقة على بند بدء دفع اتعاب اللجنة المختصة بالنظر في استعادة الجنسية. وتم تأجيل بند المعاينة الميكانيكية. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أقراء المزيد من المصدر