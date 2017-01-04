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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 

Posted by on January 4, 2017 0 Comment

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجتمع في هذه الاثناء مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. أقراء المزيد من المصدر

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