سياسية ألمانية من أصل فلسطيني، شقت طريقها التعليمي والسياسي بنجاح رغم الظروف الصعبة لأسرتها الفقيرة اللاجئة، وأصبحت أول مسلمة تتولى منصب المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، وواجهت بعد تعيينها وزيرة للدولة بحكومة برلينالمحلية هجوما عاصفا، بسبب تصريحاتها حول الشريعة الإسلامية وحق المسلمات في ارتداء الحجاب. المولد والنشأة ولدت سوسن شبلي عام أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » سوسن.. من لاجئة بلا جنسية لوزيرة ألمانية
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!