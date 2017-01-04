سوسن.. من لاجئة بلا جنسية لوزيرة ألمانية

سياسية ألمانية من أصل فلسطيني، شقت طريقها التعليمي والسياسي بنجاح رغم الظروف الصعبة لأسرتها الفقيرة اللاجئة، وأصبحت أول مسلمة تتولى منصب المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، وواجهت بعد تعيينها وزيرة للدولة بحكومة برلينالمحلية هجوما عاصفا، بسبب تصريحاتها حول الشريعة الإسلامية وحق المسلمات في ارتداء الحجاب. المولد والنشأة ولدت سوسن شبلي عام أقراء المزيد من المصدر