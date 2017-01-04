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«صباح» التركية: منفذ حَمْلَة اسطنبول استخدم قنابل أمريكية

Posted by on January 4, 2017 0 Comment

كشفت التحقيقات المستمرة حول منفذ حَمْلَة الملهى الليلي في اسطنبول، الذي أسفر عن مصرع العشرات وإصابة 65 آخرين، عن معلومات جديدة أوردتها صحيفة صباح التركية. ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن “منفذ الهجوم من تركستان الشرقية؛ اقتحم الملهى الليلي ثم فجر مباشرة قنبلة من نوع (فلاش بانج)، وألقى بقنبلة مماثلة أقراء المزيد من المصدر

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