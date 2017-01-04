صورة  أبكت السعوديين لوالد ضحية هجوم اسطنبول شهد السمان

صورة مؤثرة أبكت السعوديين على تويتر لوالد ضحية هجوم اسطنبول شهد السمان تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة وحزينة، لوالد المحامية “شهد السمان”، ضحية هجوم اسطنبول أثناء وصول جثمانها إلى مطار المدينة المنورة، الثلاثاء، ونشرتها “صحيفة الرياض”. ويظهر في الصورة، والد المحامية وهو يستقبل جثمان ابنته بدموع ظاهرة أقراء المزيد من المصدر