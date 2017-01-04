عاجل: ارتفاع عدد الموقوفين في  إزمير ضمن التحقيقات في اعتداء إسطنبول 

عاجل: ارتفاع عدد الموقوفين في ولاية إزمير ضمن التحقيقات في اعتداء إسطنبول الإرهابي الأخير، إلى 20 مشتبها بينهم 11 امرأة أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةعاجل.. وزارة الصحة العراقية: وفاة 11 رضيعاً على الأقل بحريق بمستشفى ولادة في بغدادهجمات بروكسل: ارتفاع أقراء المزيد من المصدر
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