عاجل: ارتفاع عدد الموقوفين في  إزمير ضمن التحقيقات في اعتداء إسطنبول 

عاجل: ارتفاع عدد الموقوفين في ولاية إزمير ضمن التحقيقات في اعتداء إسطنبول الإرهابي الأخير، إلى 20 مشتبها بينهم 11 امرأة أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةعاجل.. وزارة الصحة العراقية: وفاة 11 رضيعاً على الأقل بحريق بمستشفى ولادة في بغدادهجمات بروكسل: ارتفاع أقراء المزيد من المصدر