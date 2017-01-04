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عاجل: مسلحون يقتحمون سجنًا في الفلبين.. ويحررون 158 سجينا

Posted by on January 4, 2017 0 Comment

قالت الشرطة في الفلبين إنَّ مسلحين مرتبطين بمتمردين مسلمين اقتحموا سجنًا في جنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وقتلوا حارسًا وحرروا أكثر من 150 سجينًا. وفق وكالة أنباء ” رويترز”. وتشهد الفلبين منذ عقود حركات تمرد يشنها مسلمون في جزره الجنوبية ويسعى الرئيس رودريجو دوتيرتي لإحلال السلام بوجه أقراء المزيد من المصدر

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