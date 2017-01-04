قالت الشرطة في الفلبين إنَّ مسلحين مرتبطين بمتمردين مسلمين اقتحموا سجنًا في جنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وقتلوا حارسًا وحرروا أكثر من 150 سجينًا. وفق وكالة أنباء ” رويترز”. وتشهد الفلبين منذ عقود حركات تمرد يشنها مسلمون في جزره الجنوبية ويسعى الرئيس رودريجو دوتيرتي لإحلال السلام بوجه أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عاجل: مسلحون يقتحمون سجنًا في الفلبين.. ويحررون 158 سجينا
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