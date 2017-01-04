عاجل: الدفاع المدني والهلال الاحمر ب الطائف يستنفر لمباشرة بلاغ من طائرة قادمة من بيشة تشير المصادر ان بها خلل فني لا تسطيع معه الهبوط . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل من السعودية: طائرة قادمة من بيشة فيها خلل فني ولا تسطيع معه الهبوط
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