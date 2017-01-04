عقب تسريب صورها العارية على الإنترنت.. ديليتا لوتا تطالب ضحايا الاختراقات بعدم الشعور بالذنب

كشفت المحررة الرياضية الإيطالية ومراسلة محطة سكاي سبورتس التلفزيونية ديليتا لوتا، التي تعرضت لعملية قرصنة، وتم تسريب صور عارية لها، أنه لا ينبغي أن يشعر ضحايا اختراقات البيانات بالذنب. وأكدت أنها كانت حزينة للغاية بعد تداول صورها العارية. وأضافت في حديثها الأول عن عملية الاختراق “أريد أن أقول للفتيات أو أقراء المزيد من المصدر