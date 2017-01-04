قوى الامن :استقدمنا 6 شاحنات رمول وفلشناها في الشوارع التي تسربت إليها الزيوت على جسر نهر الموت

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي: “إلحاقا لبلاغها السابق المتعلق بانقلاب شاحنة على جسر نهر الموت وتسرب مادة الزيت منها في المنطقة ومعالجة عناصر قوى الامن لتلك البقعة في حينه، فإن بعض المواقع الاخبارية تواصل بث أخبار مغلوطة تتعلق بحقيقة ما حصل زاعمة عدم أقراء المزيد من المصدر