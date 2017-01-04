التأم مجلس الوزراء ، في جلسته العادية الاولى بعد نيل الحكومة الثقة في قصر بعبدا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 24 بندا، أبرزها مراسيم النفط والقوانين الضريبية أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » مجلس الوزراء يبحث في 24 بندا ابرزها مراسيم النفط والمعاينة الميكانيكية عون نوه بالتحرك الرسمي في حادثة اسطنبول
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