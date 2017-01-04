مفكر كويتي : الحشد الشعبي وصل حدودنا وسيدمرنا

قال المفكر السياسي الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، إن الغزو الإيراني يمثل أكبر تهديد للمنطقة حالياً، مؤكداً أن الاتفاق النووى بين إيران والغرب يتعهد بحماية الدور الإيراني في المنطقة مقابل تخلي طهران عن البديل النووي. وأوضح النفيسي، لصحيفة “الشرق” القطرية، الأربعاء، أن إيران تمكنت (بغطاء أورو — أمريكي) من تحقيق السيطرة أقراء المزيد من المصدر