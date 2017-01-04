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مِنْ فتاة جزائرية وأخرى مغربّية .. هذا ما حدث للفرنسيّة التي اتهمت “سعد لمجرد” باغتصابها

Posted by on January 4, 2017 0 Comment

أقدمت فتاتان إحداهما مغربية والثانية جزائرية من معجبات الفنان المغربيّ سعد لمجرد على الاعتداء بالضرب على الفتاة الفرنسية “لورا بريول” التي اتهمته باغتصابها، في ملهى “ليدو” في “شانزيليزيه” ليلة رأس السنة. وانتشرت على صفحات معجبي لمجرد على “انستغرام” معلومات تؤكد أن الشابتين هجمتا على لورا بريول، وضربتها إحداهما أقراء المزيد من المصدر

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