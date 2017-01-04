وزير خارجية تركيا:  قاتل السفير الروسي مرتبط بتنظيم غولن الإرهابي

عاجل: وزير خارجية تركيا: المعطيات التي لدينا تقول إن قاتل السفير الروسي مرتبط بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أقراء المزيد من المصدر
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