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وفاة «لوريس نجيب فانوس» الشهيدة 28 في تفجير البطرسية

Posted by on January 4, 2017 0 Comment

استشهدت منذ قليل لوريس نجيب فانوس 60 عامًا، لتصبح الشهيدة 28 من شهداء الكنيسة البطرسية. يُذكر أن الشهيدة “لوريس” كانت من ضمن مصابى انفجارالكنيسة البطرسية. وكانت تتلقى العلاج بالمستشفى القبطى إلا أنها توفيت اليوم الأربعاء . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت أقراء المزيد من المصدر

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