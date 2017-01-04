استشهدت منذ قليل لوريس نجيب فانوس 60 عامًا، لتصبح الشهيدة 28 من شهداء الكنيسة البطرسية. يُذكر أن الشهيدة “لوريس” كانت من ضمن مصابى انفجارالكنيسة البطرسية. وكانت تتلقى العلاج بالمستشفى القبطى إلا أنها توفيت اليوم الأربعاء . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » وفاة «لوريس نجيب فانوس» الشهيدة 28 في تفجير البطرسية
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