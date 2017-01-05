أُسقف أبرشية طنجة يؤكد وفاة مهاجرَيْن في محاولة الاقتحام ليلة رأس السنة

كشف أُسقف أبرشية طنجة، سنتياغو أغريلو، عن مصرع مهاجر كاميروني وآخر سينغالي خلال محاولة مئات من المهاجرين اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة ليلة رأس السنة. وقال أيضا إن مهاجرا ثالثا من جنسية كاميرونية هو الذي فقد إحدى عينيه خلال الاشتباك مع القوات العمومية المغربية، وليس أحدا آخر. وشكك الأُسقف في أقراء المزيد من المصدر