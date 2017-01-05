وصل في العاشرة من قبل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، جثمان رجل الاعمال اللبناني امين بكري الذي قتل باطلاق النار عليه مطلع الاسبوع الحالي في احدى ضواحي العاصمة الانغولية لواندا. وقد خيمت اجواء من الحزن في صالون الشرف في المطار حيث تواجد ذوو الفقيد، كما حضر النائب أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » استقبال رسمي لجثمان امين بكري في المطار بزي ممثلا بري: الدولة والمسؤولون يتابعون القضية
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