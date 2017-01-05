المعاينة الميكانيكية: على المواطنين التقيد باوقات الدوام تسهيلا للزحمة

اعلنت ادارة المعاينة الميكانيكية الالزامية في بيان ان “مراكز الاقبال تشهد زحمة خانقة للسيارات وللسائقين امام صندوق الاستقبال وعلى خطوط اجراءات المعاينة، وذلك يعود لان المواطنين يحضرون الى مراكز المعاينة ويقفون بسياراتهم عند المداخل قبل الخامسة صباحا، علما ان الابواب تفتح السابعة والنصف”.



واشارت الى “ان الزحمة في مثل هذه أقراء المزيد من المصدر