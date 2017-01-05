الهيئة العليا للتأديب أنهت خدمة أحد أمناء السجل العقاري لتعمده عرقلة معاملات المواطنين والحصول على رشاوى

أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي فقيه والقاضي أنطوان سليمان قرارا بانهاء خدمة أحد أمناء السجل العقاري لتعمده تأخير إنجاز معاملات المواطنين للحصول على رشاوى وتقاضيه مبالغ مالية مقابل إنجاز المعاملات. وتضمن الملف المحال على الهيئة العليا للتأديب من قبل التفتيش المركزي قرصا مدمجا يظهر أمين أقراء المزيد من المصدر