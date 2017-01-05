ترامب تعليقاً على إقامة تويوتا لمصنع في المكسيك: على جثتي!

استهدف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الخميس شركة تويوتا موتور مهددا بفرض رسوم مرتفعة على شركة صناعة السيارات اليابانية إذا قامت بتصنيع سيارات كورولا للسوق الأمريكي في مصنع في المكسيك، وقال ترامب في تدوينة على تويتر “تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لتصنيع سيارات كورولا أقراء المزيد من المصدر