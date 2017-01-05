آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » ترامب تعليقاً على إقامة تويوتا لمصنع في المكسيك: على جثتي!

ترامب تعليقاً على إقامة تويوتا لمصنع في المكسيك: على جثتي!

Posted by on January 5, 2017 0 Comment

استهدف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الخميس شركة تويوتا موتور مهددا بفرض رسوم مرتفعة على شركة صناعة السيارات اليابانية إذا قامت بتصنيع سيارات كورولا للسوق الأمريكي في مصنع في المكسيك، وقال ترامب في تدوينة على تويتر “تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لتصنيع سيارات كورولا أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com