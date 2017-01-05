تمكنت مديرية عكار الاقليمية في أمن الدولة وبالتنسيق مع القضاء المختص من توقيف القسم الاكبر من أفراد العصابة المشتبه بقيامها بعدة عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح في خراج بلدتي بينو – دير جنين، والتي كانت خلقت جوا من الاستياء العارم وعدم الاطمئنان لدى الاهالي. والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة. أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » توقيف القسم الاكبر من أفراد عصابة مشتبه بقيامها بعمليات سلب بقوة السلاح في بينو ودير جنين
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