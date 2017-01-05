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توقيف القسم الاكبر من أفراد عصابة مشتبه بقيامها بعمليات سلب بقوة السلاح في بينو ودير جنين

Posted by on January 5, 2017 0 Comment

تمكنت مديرية عكار الاقليمية في أمن الدولة وبالتنسيق مع القضاء المختص من توقيف القسم الاكبر من أفراد العصابة المشتبه بقيامها بعدة عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح في خراج بلدتي بينو – دير جنين، والتي كانت خلقت جوا من الاستياء العارم وعدم الاطمئنان لدى الاهالي. والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة. أقراء المزيد من المصدر

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