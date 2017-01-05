توقيف القسم الاكبر من أفراد عصابة مشتبه بقيامها بعمليات سلب بقوة السلاح في بينو ودير جنين

تمكنت مديرية عكار الاقليمية في أمن الدولة وبالتنسيق مع القضاء المختص من توقيف القسم الاكبر من أفراد العصابة المشتبه بقيامها بعدة عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح في خراج بلدتي بينو – دير جنين، والتي كانت خلقت جوا من الاستياء العارم وعدم الاطمئنان لدى الاهالي. والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة. أقراء المزيد من المصدر