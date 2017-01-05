رسائل الأميرة ديانا تحقق عائدًا أعلى من المتوقع في مزاد بريطاني

بيعت رسائل كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بمبلغ يفوق بكثير قيمتها التقديرية في مزاد أمس الأربعاء في كامبريدج. ومن بين الرسائل التي وصل سعرها إلى 3200 جنيه إسترليني (3975 دولار أمريكي)، ما يصفه الأمير وليام، النجل الأكبر للأمير تشارلز والأميرة ديانا، عندما ولد شقيقه الأصغر أقراء المزيد من المصدر