عاجل.. أردوغان: سأوقع على قانون الإعدام فور صدوره

عاجل.. أردوغان: إذا صادق البرلمان التركي على قانون الإعدام فإنني كرئيس الجمهورية سأوقع عليه فوراً، . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر أقراء المزيد من المصدر
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