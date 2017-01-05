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عاجل.. كيري: خطتنا في قتال داعش أثبتت نجاحها وسنهزمه في الشرق الأوسط خلال السنة المقبلة
عاجل.. كيري: خطتنا في قتال داعش أثبتت نجاحها وسنهزمه في الشرق الأوسط خلال السنة المقبلة
Posted by
admin
on January 5, 2017
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عاجل.. كيري: خطتنا في قتال داعش أثبتت نجاحها وسنهزمه في الشرق الأوسط خلال السنة المقبلة
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حريق سيارة في كفرشيما
انفجار قنبلة يدوية في مخيم عين الحلوة
عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين ببغداد
قوى الأمن: توقيف عصابة لترويج عملة مزيفة في الحمرا
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