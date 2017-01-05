عاجل.. والي إزمير: بحوزة الإرهابيين سلاحي”كلاشينكوف” وقادف”RPG و 8 قنابل يدوية

عاجل.. والي إزمير: وجدنا بحوزة الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما سلاحي”كلاشينكوف” وقادف”RPG”مع 8 قذائف بالإضافة إلى 8 قنابل يدوية أخبار قد تهمكنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلالاعلان عن الدورة الرابعة من مهرجان فوتوميد لبنان12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةعاجل: إغلاق مطار أوكلاهوما بعد تبادل لإطلاق أقراء المزيد من المصدر