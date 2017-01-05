عباس في ندوة عن الاقتصاد الاخضر في لبنان: هدفه رفع مستوى التنافسية الدولية للمنتجات اللبنانية

اقامت “الجامعة الاسلامية في لبنان” ندوة عن “دور وزارة الاقتصاد والتجارة في اطلاق الاقتصاد الاخضر في لبنان”، في مبناها في خلده، تحدثت خلالها المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، في حضور رئيسة الجامعة دينا المولى، رئيس مجلس امناء الجامعة المدير العام للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نزيه جمول، الامين العام أقراء المزيد من المصدر