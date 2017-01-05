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قرار للمشنوق سمح إستثنائيا ولغاية 27 شباط استيفاء رسوم الميكانيك دون إخضاع الآليات للمعاينة

Posted by on January 5, 2017 0 Comment

أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قرارا سمح بموجبه، “إستثنائيا ولغاية 27 شباط المقبل، استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) دون إخضاع الآليات للمعاينة الميكانيكية، وذلك عن العام 2016 والأعوام السابقة، فقط للآليات التي سبق لها أن خضعت للمعاينة خلال العام 2015، وذلك نتيجة للأزمة التي نشأت بسبب الإغلاق القسري أقراء المزيد من المصدر

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