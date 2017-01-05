لوسيان عون قدم إخبارا عن اطلاق نار ليلة رأس السنة تسبب بقتيل وجرحى مطالبا بتوقيف الفاعلين

تقدم المحامي لوسيان عون، اليوم، بإخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان موثق بأربع أفلام فيديو يعرض فيه “اقدام مئات من الاشخاص في عدد كبير من المناطق اللبنانية باطلاق النار ليلة رأس السنة بشكل عشوائي مما تسبب بقتل وجرح عدد من المواطنين”، وطلب “انزال العقوبات بالفاعلين والمرتكبين”. وأحال المدعي أقراء المزيد من المصدر