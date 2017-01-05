مسلحون يقتلون 6 سياح في منتجع أكابولكو السياحي بالمكسيك 

أطلق مسلحون مجهولون النيران على السياح في منتجع أكابولكو السياحي بالمكسيك، ما أسفر عن مقتل 6 سياح. وفقا لما أعلنته الشرطة المكسيكية فإن المسلحين أطلقوا النار على السائحين بشكل عشوائي، ما أدي إلي مقتل أربعة منهم على الفور، وتوفي اثنان أثناء نقلهما إلى المستشفى للعلاج. وقال موقع “دياريو دي سويداد” أقراء المزيد من المصدر