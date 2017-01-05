نائب رئيس الوزراء التركي: منفذ الهجوم على ملهى “لارينا” في اسطنبول قد يكون من أقلية الايغور الصينية و أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أقراء المزيد من المصدر