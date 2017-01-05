نائب رئيس الوزراء التركي: منفذ هجوم #إسطنبول قد يكون غادر البلاد. وتم التعرف على اتصالات منفذ هجوم إسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في 2017احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة أقراء المزيد من المصدر
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