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نائب رئيس الوزراء التركي: منفذ هجوم #إسطنبول قد يكون غادر البلاد.

Posted by on January 5, 2017 0 Comment

نائب رئيس الوزراء التركي: منفذ هجوم #إسطنبول قد يكون غادر البلاد. وتم التعرف على اتصالات منفذ هجوم إسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في 2017احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة أقراء المزيد من المصدر

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