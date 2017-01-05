ناجٍ من مجزرة إسطنبول يروي تفاصيل مخيفة.. الإرهابي اشتبك مع كل القوات التي حاصرته وهرب

الفرح والسرور بقدوم العام الجديد كانا السمتين الرئيستين لمطعم رينا الواقع على مضيق البسفور واللتين لم تدوما طويلاً، فبعد أن أعلنت الساعة 12 عند منتصف الليل دخول العام الجديد، تحول المطعم إلى ساحة قتال، وتبدلت أصوات الموسيقى بطلقات الرصاص، واستبدل الفرح بالخوف، في حين تغيرت نبرات أصوات الموجودين بداخله من أقراء المزيد من المصدر