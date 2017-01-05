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واشنطن تدرج أحد أبناء أسامة بن لادن على لائحتها السوداء للإرهاب

Posted by on January 5, 2017 0 Comment

نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، على لائحتها السوداء للإرهاب. وعقب وفاة والده في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في 2011، أصبح حمزة، وهو في منتصف العشرينات من العمر، ناشطا في الدعاية الإعلامية لتنظيم القاعدة أخبار قد تهمكدو فريج قبيل الجلسة: السعودية تريد توقيف الخلايا الارهابية ووقف أقراء المزيد من المصدر

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